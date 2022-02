Eurosivion, l'Ucraina chiede l'estromissione della Russia: la risposta è "No"

A Torino, tra poco più di due mesi, si svolgerà l'Eurovision Song Contest. I cantanti di tutti i paesi europei si sfideranno per conquistare il trofeo che l'anno scorso hanno vinto i Maneskin. Visti gli spiacevoli sviluppo delle ultime ore, con la Russia che ha invaso l'Ucraina, la tv di stato ucraina ha chiesto agli organizzatori dell’Eurovision Song Contest di squalificare la Russia e quidni non permetterle di partecipare.

La richiesta dell'Ucraina

"Vorremmo sottolineare che l’Eurovision Song Contest è stato creato dopo la seconda guerra mondiale per unire l’Europa - si legge nel comunicato - In considerazione di ciò, la partecipazione della Russia come aggressore e violatore del diritto internazionale all’Eurovision di quest’anno mina l’idea stessa della competizione. Si prega di notare che la partecipazione della Russia al concorso di quest’anno è fornita dalla compagnia televisiva e radiofonica statale tutta russa, che è uno strumento del potere del Cremlino nella guerra dell’informazione contro l’Ucraina e viola costantemente gli standard giornalistici alla base delle trasmissioni pubbliche. L’esclusione della Russia da questo evento canoro su larga scala sarà una potente risposta da parte della comunità internazionale delle emittenti pubbliche alle inaccettabili azioni aggressive e illegali della Federazione Russa e il sostegno alla politica di aggressione ostile delle emittenti statali del paese”.

?? Suspilne (UA:PBC) demands to terminate the membership of the Russian state-controlled media in @EBU_HQ.



The following appeal was sent to @DelphineErnotte.#RussiaInvadedUkraine #EurovisionWithoutRussia https://t.co/dIRWQLklQA February 24, 2022

La risposta dell'Eurovision

La risposta non si è fatta attendere. No, la Russia non sarà esclusa. "L’Eurovision Song Contest è un evento culturale non politico che unisce i paesi e celebra le differenze attraverso la musica. I membri dell’EBU sia in Russia che in Ucraina si sono impegnati a partecipare all’evento di quest’anno a Torino e intendiamo accogliere e far partecipare artisti di entrambi i paesi a maggio. Naturalmente, continuiamo a seguire da vicino gli sviluppi".