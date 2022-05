Eurovision, gli ucraini vendono il trofeo: 800 mila euro per i droni di guerra

La vittoria dell'Ucraina all'Eurovision Song Contest 2022 è stata tutt'altro che simbolica. La Kalush Orchestra, che ha trionfato con il brano 'Stefania', ha deciso di passare all'azione per aiutare concretamente il proprio Paese, da oltre tre mesi sotto l'attacco russo, vendendo il trofeo.

Battuto all'asta su Facebook per 838 mila euro, è servito per finanziare l'acquisto di droni militari per l'esercito ucraino. Venduto anche il cappello rosa del frontman Oleh Psjuk. Il ricavato, secondo quanto annunciato dal presentatore, sarà utilizzato per comprare una stazione di controllo a terra e di tre droni PD-2, i droni di fabbricazione ucraina utilizzati sia come armi che come aerei di ricognizione contro gli invasori russi. Ad aggiudicarsi il trofeo dell'Eurovision e il cappellino del cantante è stata la società di criptovalute WhiteBIT. "Siete fantastici - ha scritto la band su Facebook - apprezziamo ognuno di voi che ha partecipato a questa asta, un ringraziamento speciale al team Whitebit che ha acquistato il trofeo per 900mila dollari e ora è il legittimo proprietario del nostro trofeo".

Un concerto per ottenere fondi

L'asta non è stata l'unica iniziativa della Kalush Orchestra. Domenica 29 maggio la band ha tenuto un concerto a Berlino, alla Porta di Brandeburgo, per ottenere fondi utili all'acquisto di medicinali. In quell'occasione Oleh Psjuk ha lanciato un appello affinché "le persone non si abituino alla guerra", aggiungendo: "Penso che dovrebbe essere sempre in prima pagina, fino a quando non arriverà la pace". Più di 31 mila persone da 56 Paesi, secondo quanto riportato da Sky News, hanno partecipato alla lotteria, acquistando biglietti dal prezzo di 5 dollari e il ricavato sarà donato alla Serhiy Prytula Charity Foundation, un'organizzazione benefica che sostiene l'esercito ucraino.