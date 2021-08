Ex Otago, Maurizio Carucci: "Lascio la musica, non sono stato bene". Poi la precisazione

Una "crisi devastante" ha portato Maurizio Carucci, leader degli Ex Otago, a prendersi un momento di pausa dalla musica. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri attraverso un post pubblicato su Instagram, in cui il cantante ha fatto sapere che si dedicherà a tempo pieno alla sua terra, il Piemonte. "Amo suonare con gli otaghi, amo gli otaghi in generale, ma è da un po’ di tempo che non riesco a trovare la luce e la via dentro al progetto. Lascio e mi dedico solo alla terra", ha spiegato.

Diventati noti al grande pubblico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Solo una canzone, gli Ex Otago giungono così, per il momento, ai titoli di coda. Almeno nella loro formazione originaria. "Mollo la musica, ho deciso - ha proseguito Carucci - Non ci sto più dentro. Voglio concentrarmi su meno cose e ritrovare un po’ di serenità. Non riesco più a capire il senso del mio fare musica". Titolare di Cascina Barban ad Albera Ligure, Carucci già in passato si era definito un cantante-contadino

Le complicazioni emotive e i problemi di salute

Per Carucci, la presa di coscienza è arrivata a seguito di un periodo complicato dal punto di vista emotivo: "Nell’ultimo anno ho vissuto momenti tra i più potenti della mia vita. La perdita di un caro amico Gwydion, due viaggi molto intensi e una crisi d’identità devastante. Avevo messo in pausa il mio profilo Instagram ma me l’hanno 'rubato' poco dopo e non sono più riuscito a riaverlo, l’ultimo dei miei problemi penso. La pandemia in generale di sicuro non ha aiutato. Un epoca vacillante. Un tempo muto".

Complicazioni che hanno avuto effetti anche dal punto di vista della salute fisica: "Ho passato mesi e mesi con dolori allo stomaco, soprattutto la notte. Non stavo bene. Sono una persona troppo emotiva, se non sto bene con la testa, non sto bene neanche con il corpo in maniera chiara e diretta. In questo grande casino che è stata la mia mente nell’ultimo periodo, ho percepito qualcosa che nell’immediato non sono riuscito a leggere del tutto. Una sorta di creatura senza forma ma con una forza disumana. E spingeva, e spintonava. Un vento, un oceano, una musica. La mia musica".

La precisazione

Di fronte a quanti si sono allarmati rispetto alle parole di Carucci, è arrivata poi una precisazione, sempre dal diretto interessato: "Non mollo la musica anche se ho pensato seriamente di farlo - chiarisce - Ho voluto rendervi partecipi del momento che ho passato in modo che possiamo capire ed apprezzare meglio quello che verrà. L'ultima parte del post fa intuire un nuovo inizio". Parole che lascerebbero intendere una pausa solo momentanea dall'attività artistica, oppure - si ipotizza - l'inizio di una carriera da solista.