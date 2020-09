Playforezio, il concerto evento per ricordare Ezio Bosso nel giorno del suo compleanno

Oggi 13 settembre Ezio Bosso avrebbe compiuto 49 anni. Per ricordare l’artista scomparso lo scorso 15 maggio la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno promosso un evento musicale, organizzato dall’associazione culturale Apertis Verbis: un concerto dal vivo all’Auditorium Rai "Arturo Tostcanini" di Torino (con posti contingentati nel rispetto delle norme anti Covid).

Il concerto sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Ezio Bosso: alle 21 l'inizio della diretta.

Il titolo scelto per l’evento è “Playforezio”. E Bosso sul palco dell’Auditorio Rai comunque ci sarà: nessun direttore occuperà il suo posto sul podio, come se ci fosse ancora lui.

“Ezio è entrato nella storia della musica”, ha detto pochi giorni fa Ivana Bosso, la sorella del musicista, in occasione della presentazione dell’evento. “Bisogna continuare a ricordarlo come artista per quello che ha lasciato con la sua musica. Tutti ci riconosciamo nel suo lascito artistico”.

Playforezio, la scaletta del concerto a Torino per ricordarlo

Nel programma del concerto di stasera due lavori composti dal musicista, Waves e Hidden Pains, insieme a Metamorphosen di Richard Straus. Questa composizione rappresenta l’ultimo sogno rimasto irrealizzato di Bosso, che avrebbe voluto dirigerla con la sua orchestra, la Europe Philarmonic Orchestra, e saranno proprio i suoi musicisti ad eseguire il programma .