Il video di Fabio Fazio che canta Mille: "Mi ha già conquistato!" Orietta Berti e Fedez apprezzano la performance

Fabio Fazio fa uno strappo alla consuetudine che di rado lo mostra sui social durante un momento della sua vita privata e pubblica un video a testimonianza di gusti musicali in linea con le tendenze del momento.

Ripreso in auto durante la guida, il conduttore di ‘Che Tempo Che Fa’ canticchia il brano Mille, il nuovo singolo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, uscito lo scorso 11 giugno e già promettente tormentone dell’estate 2021. "Una canzone che mi ha già conquistato!" si legge a corredo della didascalia che accompagna la perfomance, apprezzata dal rapper che la promuove con cuori a profusione lasciati a margine della clip e anche dalla cantante, ospite fissa al tavolo del suo programma di Rai3, che l’ha rilanciata sul suo profilo social. "Grazie di cuore al caro Fabio Fazio e a tutti gli amici di #chetempochefa. Un abbraccio...anzi Mille" ha fatto sapere Orietta, protagonista assoluta della scena musicale dopo l’ultimo Festival di Sanremo che l’ha vista brillare sul palco dell’Ariston.

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti raccontano com'è nata l'idea di Mille, hit dell'estate

L'idea di Mille, brano che si candida ad essere hit dell'estate, è nata ai tempi del Festival di Sanremo, kermesse a cui quest'anno hanno partecipato tutti e tre gli artisti. "Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del Festival – ha dichiarato Orietta Berti - Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. In seguito, mi ha inviato un provino che ho ascoltato, rimandandogli poi la mia versione cantata. Mi hanno detto che ci sarebbe stata una “bomba” e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa! Il pezzo è bellissimo e a me piace tanto!"

"Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un po’, Orietta è un’icona della musica italiana: la compagnia ideale per portare un po’ di leggerezza", ha confidato invece Fedez. Infine: "Mi hanno proposto un nuovo twist. Non potevo dire di no. E Twist sia!" il commento di Achille Lauro. Tre generi diversi che si sono uniti perfettamente.