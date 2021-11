Facchinetti: "Scazzi con Fedez. Se durerà come cantante? Fa un altro mestiere, il comunicatore"

Due uomini che hanno fatto della comunicazione il loro mestiere. Fedez e Francesco Facchinetti. Nuovo appuntamento sul Nove con le interviste cult di Peter Gomez nel salotto tv de La Confessione. Venerdì 26 novembre alle 22:45 il giornalista intervista il cantante, produttore musicale e conduttore radio-tv Facchinetti e lo interroga sul rapporto col discusso rapper. "Il mio rapporto con Fedez? È nato da 'scazzi', ma poi ci siamo incontrati e ci siamo capiti. È un fuoriclasse, un grandissimo soldato di se stesso. Se durerà o meno come cantante? In realtà lui fa il comunicatore".

Così Francesco ha risposto alle domande sul suo rapporto con il rapper milanese, all'inizio burrascoso: "Non l'ho scoperto io, la sua linea editoriale era quella del ribelle e quindi tutto ciò che rappresentava la borghesia, tra cui anche il ‘figlio di’ Facchinetti, era un nemico - ha spiegato l'ex conduttore di The Voice of Italy - Dopo abbiamo litigato fino ad arrivare ad essere uno il nemico numero uno dell'altro, finché a un certo punto ci siamo incontrati e ci siamo capiti. Da una parte ho detto: ‘tu sei un fuoriclasse, mi piacerebbe lavorare con un fuoriclasse, come se fossi un allenatore', quindi mi piacerebbe lavorare con Ronaldo".

"Perché Fedez è un fuoriclasse?", ha chiesto Gomez. "Fedez è un fuoriclasse perché ha la capacità di andare oltre rispetto a quello che fanno gli altri, un grandissimo soldato di se stesso, addirittura anche troppo - ha risposto l'ex dj - Certe volte gli dico: 'devi stare un po’ più indietro'. E questa è la sua grande forza: lui è la dimostrazione che la forza di volontà va oltre anche il talento, anzi può diventare il talento. E lo sta dimostrando".

"Secondo lei Fedez durerà nel tempo come è durato suo padre, per esempio?", ha domandato ancora il giornalista. "Per me Fedez fa un altro mestiere: Fedez fa il comunicatore. Non fa il cantante, fa il comunicatore", ha concluso il conduttore radiofonico.