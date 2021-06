Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti raccontano com'è nata l'idea di Mille, hit dell'estate

Esce oggi, venerdì 11 giugno, in radio e in digitale, il primo brano di un trio inedito. Ecco cosa c'è da sapere

Esce oggi, venerdì 11 giugno – in radio e in digitale – “Mille”, il nuovo singolo di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, il trio inedito e inaspettato che collabora insieme per la prima volta in occasione dell’estate. L’annuncio è stato dato a sorpresa dai tre artisti tramite un post su Instagram che li vede insieme sul set del video, creando attesa per il brano, con oltre 1 milione di like. Il singolo, prodotto da d.whale, richiama le atmosfere anni ’60, le estati italiane passate tra amori intensi, notti stellate, passi di twist e segreti sussurrati all’orecchio. La cover del brano è stata realizzata dall’artista Francesco Vezzoli, tra gli esponenti più influenti e affermati dell’arte contemporanea italiana a livello internazionale.

L'idea di Mille, brano che si candida ad essere hit dell'estate, è nata ai tempi del Festival di Sanremo, kermesse a cui quest'anno hanno partecipato tutti e tre gli artisti. "Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del Festival - dichiara Orietta Berti - Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. In seguito, mi ha inviato un provino che ho ascoltato, rimandandogli poi la mia versione cantata. Mi hanno detto che ci sarebbe stata una “bomba” e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa! Il pezzo è bellissimo e a me piace tanto!":

"Con Achille Lauro l’idea di fare qualcosa insieme era nell’aria già da un po’, Orietta è un’icona della musica italiana: la compagnia ideale per portare un po’ di leggerezza", confida invece Fedez. "Mi hanno proposto un nuovo twist. Non potevo dire di no. E Twist sia!"; afferma Achille Lauro. Tre generi diversi che si sono uniti perfettamente.