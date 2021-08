Salmo e le polemiche sul suo concerto, lui risponde: "Potevo farmi la vacanza come Fedez invece..."

Scontri a suon di tweet e storie Instagram nel mondo della musica italiana che oggi si è divisa tra chi appoggia Salmo e chi lo accusa. Il fattore scatenante è stato il suo concerto gratuito a Olbia, dove alcune migliaia di fan si sono accalcati senza rispettare le norme di sicurezza anti covid.

Per alcuni un affronto, per altri nulla di diverso rispetto ai festeggiamenti per la vittoria degli Europei. Lo stesso Salmo, visto il risalto mediatico del suo live, ha voluto rispondere a chi lo accusa, ovviamente su Instagram.

Il mondo della musica diviso dal concerto di Salmo

Salmo per stare vicino alla sua Sardegna ha donato 10mila olivi, ma come aveva annunciato, ieri sera ha organizzato un concerto, le informazioni erano poche ed erano state comunicate solo il giorno del live. Contro l'evento sono state mosse molte, moltissime, critiche a causa del mancato rispetto delle regole anti covid (distanziamento, mascherine...).

L'evento è durato circa un'ora e si è svolto sotto la ruota panoramica di Olbia e dalle storie che lo stesso Salmo ha condiviso è facile osservare come nessuno stesse indossando la mascherina e che il distanziamento era solo un lontano ricordo.

Alla critica di Selvaggia Lucarelli si sono aggiunte quelle di Fedez, Alessandra Amoroso e Gemitaiz.

Alessandra Amoroso e Gemitaiz contro il concerto di Salmo

Anche Alessandra Amoroso si affida a Twitter e scrive un commento di critica verso Salmo

Se la tua serata aveva l’intento di una raccolta fondi (giustamente per la tua regione) e per dare voce al nostro settore, ci tengo a dirti che qualcosa è andato DAVVERO storto…

Nel rispetto di tante persone credo sia opportuna una tua spiegazione.

Grazie #salmo pic.twitter.com/MS6Xv5GKc3 — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) August 14, 2021

Gemitaiz ha usato Instagram per dare voce al suo pensiero e tra il post ricondiviso di un suo live e un altro ha scritto la sua:

"Io mi sono rotto il cazzo di vedere i concerti pieni con la gente in piedi mentre io e molti miei colleghi (gli unici con le palle e il senso civico a questo punto) aspettiamo da due anni di poter fare il nostro lavoro, aspettiamo da due anni di dare voce alla nostra passione. L’Italia è un Paese di furbetti e ipocriti, ecco perché vi consiglio spesso di andarvene se avete modo".

E poi in una seconda storia: "Non cominciate con le polemiche. Un artista non molta un palco, non monta un service audio, non ha proprietà del suolo pubblico né le facoltà per fare certe cose. Sennò facevamo i Block party ogni weekend da dieci anni. Qui il problema è di chi ha la facoltà di scegliere cosa è giusto e cosa è sbagliato. E anche se sarebbe bello, non sono gli artisti ad avere questa opportunità".

Fedez: "Le stronzate di pochi non posso ricadere su tutti"

"Sfruttare la nostra condizione di privilegio per soddisfare capricci personali. Questo non aiuto nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest'anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole per andare alla pari con i conti (quando va bene). E mi rivolgo alla regione Sardegna e al sindaco di Olbia. In che modo pensate di rappresentare le persone che hanno scelto di seguire le regole per difendere i lavoratori e la comunità? Come fate a non rendervi conto (o a far finta) che una cosa del genere fatta alle spalle di chi con sacrificio rispetta le regole, nella regione con più alta incidenza di ricoveri legati al covid, non farà altro che peggiorare le condizioni della nostra amata Sardegna. E non pensate di fare tutta l'erba un fascio. Perché è inaccettabile che le stronzate di pochi ricadano su un intero settore che attende di ripartire da due anni".

Shade e la quasi difesa a Salmo: "Lo spirito patriottico protegge dal covid?"

Posizione diversa quella di Shade che invece posto la questione non sul concerto di Salmo, ma su come siano stati gestiti gli eventi sportivi, dove nessuno, o quasi, si è indignato per gli assembramenti.

Ma chi, giustamente, s’indigna per l’assembramento a Olbia per Salmo si è forse perso quelli per lo scudo dell’Inter e per l’europeo dell’Italia?

Lì erano finiti i giga? Lo spirito patriottico protegge dal covid? O forse in quel caso faceva più figo mettere la foto di Chiellini? — Shade (@thetrueshade) August 14, 2021

Il cantante non è l'unico a vederla così, lo stesso Salmo su Instagram ha pubblicato un post di risposta (rivolto in particolare a Fedez).

La rispsta di Salmo alle accuse

"Ieri non c'è stata nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna. Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli Europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se poi non avete il coraggio di infrangere le regole". Queste le parole scritte da Salmo su Instagram accompagnate da una didascalia altrettanto esplicativa: "Potevo andare a fare la vacanza come Fedez invece sono sceso per strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l'artista".