Annalisa ruba la scena a Fedez sul palco, gli sfottò social: "Nero, ora litiga anche con lei"

"Sì è così pentito di aver chiamato Annalisa questa estate". È uno dei tanti tweet dopo l'esibizione di Fedez, sabato sera, al concerto di Radio Zeta dove ha cantato il suo nuovo tormentone estivo, che quest'anno lo vede protagonista con Articolo 31 e, appunto, Annalisa.

La crew messa insieme dal rapper - che ormai ogni estate arruola gli artisti più gettonati per fare la hit - ha cantato Disco Paradise, facendo ballare migliaia di persone ma dopo la performance i conduttori hanno subito girato i riflettori su Annalisa e la sua Mon Amour: "Ho visto lei, che bacia lui, che bacia lei, che bacia me - ha detto Jody Cecchetto, ripetendo il ritornello della canzone - Voi ci avete capito qualcosa che la frequentate?". Mentre J-Ax partecipava alla gag, incalzando: "Non c'è da capire, c'è da ascoltare col cuore quando canta lei", Fedez è rimasto in silenzio, guardandosi intorno, mentre Cecchetto e Camilla Ghini invitavano Annalisa a rimanere sul palco, da sola, per cantarla. "Rimango io" ha urlato al microfono la cantante - star dei social - mentre Fedez le lasciava la scena visibilmente stizzito (secondo molti).

Nel giro di poche ore su Twitter è partito lo sfottò. "Ora parte il dramma 2.0" si legge tra i commenti al video del momento clou, e ancora: "Nero, per cinque minuti in cui non si è parlato di lui", "l'unico video in cui non trova spazio per dire Io", "è spaesato, non stanno parlando di lui da 30 secondi", "Fedez tempo zero riuscirà a litigare anche con Annalisa". E non poteva mancare, ovviamente, chi ritira in ballo la lite con Luis Sal, citando la frase ormai cult: "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato".