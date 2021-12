Fedez dona 200mila euro ai bambini con patologie neurologiche

'Disumano', l'ultimo album di Fedez - uscito il 26 novembre - ha scalato le classifiche ed è stato certificato disco d'oro. Un successo straordinario per il rapper, tornato dopo anni con un lavoro discografico, che ha un 'sapore' - per dirla con il titolo di uno dei brani - ancora più bello perché parte del ricavato delle vendite viene devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (Tog), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Duecentomila euro, per l'esattezza, che Fedez ha consegnato personalmente alla Fondazione, festeggiando insieme ai bambini che grazie a questo prezioso contributo vedranno importanti passi in avanti nella loro realtà. "Oggi sono andato a trovare Amici di Tog per consegnare l'assegno di 200mila euro che la mia fondazione ha donato anche grazie al sostegno di chi ha acquistato il nuovo album" scrive su Instagram, accanto ad alcune immagini e video della sua visita. Un progetto importante in cui ha creduto fermamente, continua il rapper: "Ho il sogno che la musica possa sostenere la partecipazione attiva delle persone. Voglio che questo disco sia parte di qualcosa che è davvero importante, la costruzione della nuova sede Tog. Grazie a chi ha creduto in questo progetto e a chi ci crederà. Non fermiamoci qui, continuiamo a sostenere questa preziosa realtà".

L'impegno di Fedez, dunque, continua, e oltre al sostegno concreto è fondamentale anche semplicemente che se ne parli. E a chi controbatterà con la trita e ritrita accusa del 'non ci si mette in mostra se si fa del bene', la risposta è stata già data con i fatti. Forti e chiari.

Il post pubblicato da Fedez