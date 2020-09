Fedez contro Giorgia Meloni: “Senza Ferragnez mondo migliore? Siamo figli vostri”

Un acceso botta e risposta tra Fedez e Giorgia Meloni si è consumato in queste ore a suon di dichiarazioni a mezzo stampa e repliche affidate ai social. La vicenda risuona come lo strascico delle discusse affermazioni condivise da Chiara Ferragni all'indomani dell'omicidio di Willy Monteiro a Colleferro: "Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo Paese", il pensiero dalla moglie del rapper a cui ha fatto seguito la voce della leader di Fratelli d'Italia che in un'intervista alla Verità, ha espresso il proprio punto di vista. "A me pare che sia colpa della cultura effimera (…) Gli assassini di Willy sono "figli di chi, nei salotti buoni, propone come valore massimo l'obiettivo di comprarsi un paio di scarpe da 1000 euro”, il pensiero di Meloni che nel prosieguo è giunta ad espliciti riferimenti: "Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani".

Fedez replica a Giorgia Meloni

"La Meloni provoca i Ferragnez", scrive su Twitter Fedez per replicare a Giorgia Meloni ricordando, poi, la vicenda risalente a circa un anno fa quando a Lagosanto, in provincia di Ferrara, un assessore comunale eletto in quota Fratelli d'Italia fu sorpreso dai carabinieri ad acquistare cocaina. "È tutto bellissimo", il commento sarcastico a corredo del post.

Poi su Instagram le ulteriori affermazioni che hanno ben esplicitato il suo punto di vista: “Il problema di questa società saremmo noi? Dicono che i criminali si ispirerebbero a noi perché porteremmo avanti un modello vuoto e narcisista. Diamo per assodato che Chiara Ferragni e Fedez siano il problema di questa società. Se non esistessero Chiara Ferragni e Fedez non ci sarebbero più crimini, persone violente e il mondo sarebbe un posto fantastico. Allora domandiamoci che cosa, chi ha creato Chiara Ferragni e Fedez? Di cosa sono figli?”, si è chiesto Fedez: “Voi credete davvero che gli influencer siano peggio dei modelli culturali che ci venivano propinati 20 o 30 anni fa? Siamo figli vostri”.

Fedez, le droghe e i test ai Parlamentari

Fedez è poi tornato sulla richiesta di una campagna di sensibilizzazione contro le droghe: “In interviste passate ho detto di aver fatto uso di droghe in un discorso molto più ampio, che verteva proprio alla condanna dell'utilizzo delle droghe stesse. Attualmente, anche se non sarebbero ca*zi vostri perché io non ricopro un ruolo istituzionale non faccio uso di nessuna sostanza stupefacente, non mi fumo neanche le canne, reggo molto male l'alcol, faccio una vita da pensionato”, ha affermato: “Mi metto a disposizione di tutte le Procure per farmi tutti i test antidroga se anche i Senatori e i Parlamentari della Repubblica fanno lo stesso”.