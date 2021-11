Fedez entra in politica? Il rapper ha registrato un sito per le elezioni 2023

Fedez è pronto ad entrare in politica? L’interrogativo aleggia considerando come da oggi, 10 novembre, risulta registrato il dominio web dal nome esaustivo di chiare intenzioni fedezelezioni2023.it. A registrarlo è stata la società Zdf Srl che fa capo a Fedez e il nome sembra proprio annunciare una partecipazione del rapper alle prossime elezioni politiche. A confermarlo è uno degli It manager della Zdf: "Dalla società Zdf mi è arrivata via mail una richiesta di attivare questo dominio in data odierna'', ha spiegato il responsabile dell'area informatica della società.

Difficile dire subito se si tratti solo di una trovata pubblicitaria o se sia davvero il primo di una lunga serie di segnali che avvisano di un coinvolgimento diretto del rapper nelle prossime elezioni politiche italiane. Di certo c’è che fino ad ora Fedez è stato molto spesso al centro della scena mediatica che dalla tv – Concertone del Primo Maggio in primis – ha coinvolto via social milioni di follower, suoi e della moglie Chaira Ferragni, entrando in ultimo nel dibattito sull’affossamento del ddL Zan, senza mai lesinare attacchi diretti al leader della Lega Matteo Salvini.

Al momento Fedez non ha commentato la notizia che lo riguarda, ma è facile immaginare che non tarderà a farlo.