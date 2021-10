Fedez pagato per cantare da Fazio Fazio? Il rapper fa chiarezza

Fedez in Rai significa polemica a prescindere, qualsiasi cosa faccia e/o dica. Il ritorno del rapper su Rai3 da Fabio Fazio per presentare "Mille" insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti ha suscitato reazioni contrastanti, pochi mesi dopo l'accusa di tentata censura all'indimenticato concerto del Primo Maggio. All'epoca il direttore di Rai3 Franco Di Mare annunciò una querela per diffamazione ai danni del cantante, ma quella querela, come precisato dall'amministratore delegato Carlo Fuortes, non è mai partita. Tutto è bene quel che finisce bene? Non è propriamente così.

Pagato a CTCF?

Alberto Barachini, presidente di commissione di vigilanza Rai, ha parlato di un'ospitata di Fedez a Che Tempo che Fa "a titolo oneroso". Questo vuol dire che il rapper sarebbe stato pagato per promuovere un suo brano? "Ma come, Fedez non aveva detto che voleva denunciare i dirigenti Rai? E che la Rai voleva censurarlo? io gli avevo creduto!", ha cinguettato il giornalista Jacopo Jacoboni, scatenando la reazione del diretto interessato.

La replica di Fedez

"Ma come un giornalista che non si accerta della veridicità di una notizia? Ci avevo creduto", ha twittato Fedez. "Per buona pace tua non ho preso un centesimo per cantare. E se ti sforzi senza svenire forse capisci anche perché non mi hanno querelato, nonostante l’annuncio fatto a voi lecca culetti". Per quale motivo Alberto Barachini abbia parlato di un'ospitata 'pagata' dalla Rai, non è del tutto chiaro.

Nel dubbio il rapper ha confermato che ha querelato Franco Di Mare, direttore di Rai3. "L'ho detto e così ho fatto".