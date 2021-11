Fedez in politica? Il rapper: "Preparatevi"

Dopo il caos scoppiato attorno al sito depositato da Fedez ed intitolato alle elezioni 2023, il rapper decide di "assecondare" ancora un po' il gioco della comunicazione e si mantiene vago circa la sua possibile discesa in campo. Nessuna conferma né smentita da parte del cantante che si limita a scrivere "Preparatevi" tra le Instagram Stories, a corredo di un piatto di pop corn e di un video canzonatorio.

Ad una settimana dalla notizia del possibile impegno politico, Fedez risponde così ai rumors con una clip che è un collage di tutte le reazioni alla notizia. C'è la giornalista Serena Bortone che gli augura di cimentarsi nella "cosa pubblica" come fece in passato Silvio Berlusconi. C'è Vittorio Sgarbi che gli dà del "cogl*one". Ed ancora commenti di politici come Maria Stella Gelmini e Matteo Salvini.

Perché si pensa ad una trovata pubblicitaria

Tutto lascia pensare che in realtà Fedez non abbia alcuna intezione di ottenere un effettivo coinvolgimento alle politiche del 2023 ma che, anzi, la trovata abbia come obiettivo quello di creare hype attorno al suo ultimo disco Disumano in uscita il 26 novembre ed anticipato dal singolo Morire Morire.

L'attivismo politico di Fedez e Ferragni

Di certo c'è che spesso Fedez e la moglie Chiara Ferragni si sono molto esposti in merito a questioni di attualità. Un impegno cominciato con un pubblicizzatissimo attacco alle posizioni del leader della Lega Matteo Salvini sul Ddl Zan, tra le polemiche visto che il palco scelto da Fedez è stato il Concerto del primo maggio, trasmesso dai canali Rai. Fedez? Preferisco Orietta Berti, ha commentato Salvini di recente, con chiaro riferimento a "Mille" la canzone cantata dalla Berti con il marito della Ferragni e da Achille Lauro.