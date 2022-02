Fedez, colpo di scena: il ricordo di J-Ax (col cuore spezzato)

Inaspettato (e malinconico) tutto nel passato per Fedez. Il rapper ha condiviso tra le sue storie Instagram una serie di video di un concerto con J-Ax, probabilmente uno degli ultimi prima della fine del loro sodalizio artistico e della loro amicizia, nel 2018. Nelle immagini i due sono sul palco davanti a migliaia di persone e si divertono mentre cantano 'Musica del cazzo'.

Fedez ne scrive uno stralcio in una storia, in un'altra invece mette un cuore spezzato, ricordando i bei tempi in cui condivideva con il collega carriera e vita privata. Un rapporto finito dall'oggi al domani, che ha provocato una ferita profonda nell'artista di Rozzano, deluso a anche parecchio arrabbiato con l'ex amico (e con Fabio Rovazzi, l'altro componente del trio). Sulla vicenda le bocche dei diretti interessati sono rimaste cucite per parecchio tempo - complice anche un presunto contratto di riservatezza tra le parti, che vietava di rilasciare dichiarazioni su questioni personali precedenti -, finché Fedez non crollò l'anno dopo davanti a Peter Gomez.

La storia pubblicata da Fedez

La verità sulla separazione da J-Ax e Rovazzi

La verità di Fedez è arrivata nella lunga intervista di Gomez nel suo programma sul Nove, La Confessione. La versione dei fatti del rapper parla di motivi economici e societari, anche se a ferirlo di più è stato l'aspetto umano: "Fondamentalmente eravamo sì soci, io e Alessandro (J-Ax, ndr) avevamo una società insieme, ma tutto nasceva da un rapporto umano molto forte - aveva raccontato -. Io ero nel momento di più grande fragilità di tutta la mia vita e ho avuto la sensazione che loro sfruttassero in qualche modo un mio momento di debolezza. Io e J-Ax c'eravamo separati dal nostro manager e abbiamo aperto un'agenzia. Quando è entrato Fabio Rovazzi, è diventato il mio migliore amico. La canzone 'Andiamo a comandare' ci esplose in mano, tutto avvenne in un clima di vera amicizia. Devo capire dove io stesso ho sbagliato, se riesco a parlarne oggi è perché sono stato aiutato dalla mia famiglia e da professionisti. Non so se la separazione è da imputare al mio carattere impulsivo. L'altro motivo è che probabilmente non servivo più". La bomba è scoppiata poco prima della nascita di Leone, come ha fatto sapere sempre Fedez: "Sono partito per 5 mesi a Los Angeles, con mia moglie incinta, il periodo più difficile della mia vita. Ero fragile e poco lucido. Quando sono partito, il nostro legale ha aperto una società speculare alla mia, di management e discografia - aveva dichiarato ancora -. Non me l'ha detto, l'ha fatto di nascosto in un momento molto fragile. Mentre ero a Los Angeles sono scoppiati problemi nei conti economici, questa persona aveva problemi con mia madre che lavorava con noi. Sono arrivato a mettere in discussione mia madre, cercavo di arginare questi problemi e non son stato accanto a mia moglie. Poi ho intuito che lui voleva diventare il mio manager, mi sono allontanato da lui e lui ha cercato di portarsi a casa la restante parte del gruppo".

La replica di J-Ax

Poco dopo le parole di Fedez arrivò la replica di J-Ax: "Non mi sento un traditore e su quella questione nello specifico non risponderò mai, perché voglio si parli di me per la musica. La cosa mi è scivolata addosso e non ho niente da dire, anzi meglio se mi fate passare per il cattivo della situazione".