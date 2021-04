Fedez ha raccolto quattro milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo

Ha raccolto ad oggi più di 4 milioni di euro il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa dell'emergenza sanitaria, lanciando la campagna 'Scena Unita'. Ad annunciarlo sui social è stato Fedez, uno dei maggiori sostenitori dell'iniziativa, che sulle storie di Instagram ha postato un aggiornamento e molto ringraziamenti ai colleghi che hanno aderito alla raccolta.

"Ad oggi siamo riusciti a raccogliere più di 4 milioni di euro", ha scritto il rapper milanese, sottolineando che sono oltre 100 gli artisti che hanno aderito sostenendo il fondo "in prima persona" e contattando "le aziende con cui lavorano per cercare di raccogliere più fondi possibili. Ad ora 1.800.000 euro sono stati distribuiti per aiutare lavoratori e imprese in difficoltà".

"Nei prossimi mesi - ha aggiunto - ci impegneremo nella sfida più grande: cercare di aiutare aziende e lavoratori a ripartire, mettendo a disposizione finanziamenti a fondo perduto per le realtà in difficoltà", ha proseguito ringraziando gli amici artisti che per primi hanno dato vita con lui a questa "folle avventura" e cioè Shade, Achille Lauro, Calcutta, Ermal Meta, Jambo Pratico?, Emiliano Colasanti e Dargen D'Amico.

"Tutto è nato da un gruppo whatsapp. In 10 giorni siamo riusciti a raccogliere 2 milioni di euro e tanti altri artisti nei giorni successivi si sono uniti al progetto", conclude pubblicando poi l'intero elenco degli artisti sostenitori, da Amadeus a Carlo Verdone, da Gianna Nannini a Claudio Baglioni, da Maria De Filippi a Vasco Rossi.

Proprio lo scorso sabato i lavoratori dello spettacolo - tra i professionisti maggiormente colpiti dalla pandemia - sono scesi in piazza per chiedere più tutele sul fronte della crisi dovuta all'emergenza coronavirus. La manifestazione Bauli in Piazza, svoltasi a Piazza del Popolo a Roma, ha visto la partecipazione di molti volti noti, da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, da Matilde Gioli ad Andrea Delogu.