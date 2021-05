Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro: 'Mille' è il loro tormentone estivo

L'ugola d'oro, il rapper-influencer e l'ultimo figlio del glam rock italiano. Un mix esplosivo - e inaspettato - dal quale aspettarsi un tormentone estivo senza precedenti. E' quanto promettono Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, che hanno appena annunciato l'uscita del loro singolo, 'Mille'.

In rotazione dall'11 giugno, il brano punta ad essere la hit dell'estate 2021. Un'idea nata a Sanremo, prima tra Fedez e Orietta, poi coinvolgendo anche Lauro che non si è tirato indietro. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per ascoltare l'ormai attesissimo brano, intanto il trio delle meraviglie impazza sui social, dove hanno pubblicato una foto come biglietto da visita: appoggiati sul cofano di una fiammante auto anni '50, occhiali da sole e look scintillante, a vederli insieme promettono fuoco e fiamme.

A fine marzo Orietta Berti, durante una puntata di 'Che tempo che fa', aveva spifferato che da lì a qualche giorno si sarebbe incontrata con Fedez in sala di registrazione per provare le loro voci insieme. Evidentemente hanno funzionato, ma la vera sorpresa è il coinvolgimento di Achille Lauro. Una collaborazione che resterà alla storia (e probabilmente la farà).

Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro annunciano su Instagram l'uscita del loro singolo

Tutti pazzi per Fedez-Berti-Lauro

Sono bastati pochi minuti dall'annuncio del singolo in arrivo, 'Mille', per far schizzare il trio fra i trend di questa giornata. Sui social non si parla d'altro, anche se della canzone ancora non si sa nulla. Bastano i tre artisti ed è già tormentone.

Sotto alcuni tweet