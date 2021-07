L'appello di Don Mirco a Fedez contro l'aborto: il rapper lo stronca

Avrà pensato al modo più semplice e veloce per far arrivare il suo messaggio a milioni di persone, ma evidentemente non ha considerato l'altra faccia della medaglia. Su Twitter Don Mirco Bianchi ha lanciato un appello per aiutare le donne a non abortire, taggando Fedez, e invece di riscontrare l'appoggio del rapper - come forse sperava - sta raccogliendo una vagonata di disapprovazione. A partire dal marito di Chiara Ferragni - anche lei fra i tag - che ha condiviso le parole del religioso per poi replicare duramente.

"Appello agli influencers: aiutiamo ad aiutare a far nascere e non a fare abortire" ha twittato Don Mirco. La risposta di Fedez non ha tardato ad arrivare ma è una bomba contro le posizioni pro-vita: "Appello a tutti i preti: non rompete le palle alle donne che scelgono di abortire. Grazie".

Un botta e risposta al vetriolo che divide a metà il popolo di Twitter. Se da una parte c'è chi sostiene Don Mirco, accusando Fedez di essere stato scortese e poco rispettoso, dall'altra c'è chi ringrazia il rapper per aver difeso un diritto di ogni donna senza possibilità di appello. "Dai Federico, il prete non può dire diversamente, è il suo credo" fa notare un utente, mentre un altro lo bacchetta: "Puoi essere d'accordo o meno ma l'educazione verso chi ti rivolgi sempre e comunque". E poi c'è anche chi non si schiera da nessuna delle due parti e sentenzia: "Su questi argomenti fatevi i fatti vostri Fedez e prete".

Appello a tutti i #preti:

Non rompete le palle alle donne che scelgono di abortire.

Grazie ? https://t.co/UR2iTJMBDx — Fedez (@Fedez) July 26, 2021

La bagarre con don Alberto

Non è la prima volta che Fedez si scontra con un prete. A maggio il rapper aveva replicato alle accuse di don Alberto Ravagnani, che diceva di essere stato bloccato su Instagram: "Sostiene che bloccare una persona su Instagram equivalga a censurarla - aveva raccontato tra le storie - Ma se ti fosse interessato così tanto avresti potuto chiamarmi. Hai il mio numero e ti ho sempre risposto" aveva aggiunto Fedez spiegando di aver deciso di bloccare il sacerdote perché lo stava tempestando di messaggi. Inoltre il cantante, ribadendo di avergli offerto tutti gli spazi possibili anche per esprimere idee "aberranti" su temi delicati come aborto, matrimoni gay, contraccezione, ha dichiarato di aver ricevuto dei messaggi su Whatsapp da parte di alcuni collaboratori di don Alberto che si scusavano e si dissociavano dalle posizioni del sacerdote.