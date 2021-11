Fedez gela Marracash: "Solo Elodie può parlare di gay? Pericoloso quello che dice"

L'ultima parola, per adesso, è di Fedez. Il rapper milanese ha replicato alla stoccata di Marracash, che lo ha accusato di non essere credibile nelle battaglie civili che porta avanti. "Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un'altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato. Elodie può parlare di gay perché lo sono persone della sua famiglia", queste le parole di Marra in un'intervista in cui ha presentato il nuovo album, 'Noi, loro, gli altri'.

La replica di Fedez arriva su Instagram: "Dispiace leggere da una persona come Marracash, che reputo intelligente e sensibile, una frase così. Non conosci le storie dei membri della famiglia, ma non è questo il punto che mi stranisce della tua affermazione - scrive - Spesso io e Elodie ci siamo spesi per le medesime battaglie e ho sempre apprezzato quello che ha fatto. Esistono migliaia di attivisti in Italia che portano avanti ogni giorno battaglie per i diritti civili senza rientrare personalmente in una delle categorie per le quali combattono".

Su questo punto Fedez non molla di un centimetro: "Io credo sia così che si ottengono delle conquiste, quando il problema di una minoranza diventa un problema da risolvere per tutti". Infine l'affondo (obiettivamente inopinabile): "'Parlo di galera perché conosco chi ci è stato' è un po' come dire 'ti sistemo l'impianto elettrico perché mio zio è elettricista'. Trovo molto pericoloso dire 'Elodie può parlare di gay perché lo sono i membri della sua famiglia'. Perché sarebbe come dire 'per le discriminazioni razziali si possono battere solo le persone nere e i loro parenti'".

Il nuovo album di Marracash

Di questo tema Marracash parla nel brano 'Cosplayer', dove non solo attacca Fedez ma tutti quelli che sposano le cause senza crederci, dai politici agli nfluencer. 'Noi, loro, gli altri' è l'atteso ritorno del rapper dopo i risultati eccellenti del precedente 'Persona', album più venduto del 2020, e sarà disponibile con una trilogia di copertine diverse: nella main cover figura in foto, tra gli altri, anche Elodie, ormai ex compagna del rapper stando alle ultime notizie. Tra i due sembra comunque siano rimasti immutati la stima e l'affetto visto che la cantante è anche tra gli ospiti del numero monografico di 'Rolling Stone' dedicato proprio al nuovo capitolo discografico di Marra.