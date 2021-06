'Mille' non supera 'Malibù': Sangiovanni al primo posto, Fedez gli manda un messaggio

Su Instagram il rapper tira in ballo il 'rivale' numero uno in classifica (ma lui non replica)

'Mille', l'attesissimo singolo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, è uscito da due giorni ma non agguanta - come in tanti avrebbero scommesso - il primo posto in classifica, che resta di Sangiovanni con la sua 'Malibu', in vetta ormai da settimane.

Un primato che il rapper milanese, seppur con il sorriso, fatica a mandare giù e decide di passare al contrattacco, lanciando su Instagram un messaggio al 'rivale': "Caro Sangiovanni, non ci conosciamo. Ciao innanzitutto. Ho un messaggio per te - dice tra le storie - So che è impossibile scalzare dal primo posto Malibu. In questo momento Mille è seconda, ma io ho una carta segreta. Dopo la prossima stories tutto cambierà". E nella storia dopo ecco la foto di Chiara Ferragni accanto alla cover del singolo del trio, accanto a un "+27%", ormai famoso incremento turistico portato l'estate scorsa dall'imprenditrice digitale agli Uffizi di Firenze dopo la sua visita. Poi ancora, nella storia dopo, Fedez e Chiara ballano sulle note di 'Malibù'. Nessuna risposta (almeno per il momento) da parte del giovane cantante, che snobba la coppia social dalle storie d'oro e continua a godersi il suo primo posto.