Ddl Zan, Fedez: "Vaticano non paga tasse immobiliari e accusa l'Italia di violare il Concordato"

Oltre tremila like e cinquecento retweet per l'ultimo post di Fedez contro il Vaticano. Nel giorno in cui la Santa Sede ha chiesto formalmente al governo italiano di modificare il Ddl Zan poiché "viola il Concordato", il rapper torna a pronunciarsi su tematiche di stretta attualità finendo al centro dell'attenzione mediatica. "Riassumendo - scrive il cantante su Twitter - il Vaticano che ha un debito stimato di 5 miliardi di euro su tasse immobiliari mai pagate dal 2005 ad oggi per le strutture a fini COMMERCIALI dice all’Italia 'guarda che con il Ddl Zan stai violando il Concordato'".

Già nelle scorse settimane Fedez si era schierato in approvazione del disegno di legge contro l'omotransfobia, attaccando fortemente il senatore Pillon. A twittare oggi sul tema anche Vladimir Luxuria, attivista Lgbt per eccellenza. "L'intervento del Vaticano contro il Ddl Zan non è una difesa del #Concordato ma un attacco pericoloso all’articolo 7 della nostra Costituzione sulla laicità dello Stato, siamo una democrazia non una teocrazia", si legge in un cinguettio. Intanto su Twitter il topic è in tendenza.

La nota del Vaticano contro il Ddl Zan

A presentare la nota verbale all'ambasciata italiana è stato monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede (in sostanza il ministro degli Esteri del Pontefice), secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera. È la prima volta che la Chiesa interviene durante l'iter di approvazione di una legge, esercitando le facoltà previste nei Patti Lateranensi. Con il ddl Zan il Vaticano teme una limitazione della libertà di aggregazione e di pensiero della comunità cattolica e per questo motivo chiede "che siano accolte le nostre preoccupazioni", poiché l'approvazione della legge "così com'è scritta potrebbe comportare rischi di natura giudiziaria".

Che cos'è il Ddl Zan

Il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia è stato approvato dalla Camera il 4 novembre 2020. Prende il nome dal relatore, Alessandro Zan del Partito democratico. Il testo prevede la reclusione fino a 18 mesi o una multa fino a seimila euro nei confronti di chi commette o istiga ad atti di discriminazione, e prevede anche il carcere da 6 mesi a 4 anni nei confronti di chi istiga o commette violenza, o per chi partecipa a organizzazioni che incitano a discriminazione o violenza.