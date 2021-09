Luca Morisi indagato per droga, scoppia la lite tra Fedez e Vittorio Sgarbi: volano stracci

Sul caso di Luca Morisi, l'ex guru della comunicazione di Matteo Salvini indagato dalla Procura di Verona per cessione di stupefacenti, Fedez è stato durissimo: "Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l'elastichino da prestare a Salvini, scrivetemi in privato" - ha esordito su Instagram il rapper commentando la vicenda - "Questa è la storia di un eroe contemporaneo. Un uomo che ha sacrificato la sua intera vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Un uomo che andava a citofonare a casa della gente dicendo 'scusi lei spaccia' o che commentava la sentenza del caso Cucchi dicendo 'la droga fa male'".

"Oggi – ha concluso Fedez - scopre di aver avuto al suo fianco un drogato, ma che magicamente non diventa un drogato, ma un amico da aiutare a rialzarsi. Sentite anche voi i rumori del circo?".

L’attacco del cantate diretto a Matteo Salvini ha suscitato l’attenzione di Vittorio Sgarbi che, via Twitter, si è scagliato contro il rapper tirando in ballo il suo brano '21 Grammi': "Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver consumato “21 grammi di felicità…per uso personale…” forse non è il caso che faccia il moralista con Salvini sulla vicenda Morisi…".

Pronta la replica del diretto interessato: "Vittorio Sgarbi ma che patato, ti sei imparato tutta la mia discografia a memoria Faccina che abbraccia. Dillo che vuoi solo un autografo su quelle belle tettine". Colto nel dettaglio dell’errore grammaticale, il critico d’arte ha risposto con la sua ormai celebre esclamazione che richiama il mondo animale: "‘Hai imparato’! Caprone ignorante!", ha affermato Sgarbi, poi destinatario del monito conclusivo di Fedez. "Ma non mi dire! Guardati sto film stasera così capisci cosa sono i 21 grammi pirla! Notte patatone", è stata la sua battuta finale che - per ora - ha messo la parola fine all’acceso botta e risposta.

Vittorio ma che patato, ti sei imparato tutta la mia discografia a memoria ?

Dillo che vuoi solo un autografo su quelle belle tettine ?? https://t.co/Txq8CEtT98 — Fedez (@Fedez) September 27, 2021