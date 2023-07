Chi è "Fernanda Number Six": ecco perché tutti parlano della fan di Harry Styles accampata al concerto

Se siete frequentatori di Twitter e TikTok, nelle ultime ore avrete sicuramente incrociato il nome di "Fernanda Number Six". Ignota fino a qualche giorno fa, la ragazza è una delle tante che si sono accampate a Campovolo, a Reggio Emilia, nei giorni precedenti al concerto di Harry Styles. Ma la sua storia ha fatto notizia per più ragioni: non solo è accampata da una settimana, arrivando direttamente dal Messico per il suo beniamino, ma proprio a ridosso dell'evento, cioè questa mattina, avrebbe scoperto che il suo biglietto non le consentiva l'ingresso. Ma andiamo con ordine, perché il caso è tanto virale quanto lacunoso in alcuni punti.

Tutto comincia giorni fa, quando un servizio del Tg1 indaga le condizioni delle ragazze accampate fuori da Campovolo, in attesa del cantautore britannico, ex frontman degli One Direction e oggi forte di ben 64 milioni di ascoltatori mensili su Spotify: le fan hanno inventato regole rigidissime e tali da assicurare le prime file a chi di loro è accampata da più tempo. Una sorta di "priorità acquisita" sulla base di una regolamentazione che ovviamente non è mai stata riconosciuta dallo staff dell'artista (ma che viene gestita tramite un vero e proprio gruppo WhatsApp e la distribuzione di braccialetti ad hoc). Ebbene, proprio durante il servizio, una delle ragazze deputata a dirigere le file grida il nome di "Fernanda Number Six", ovvero "Fernanda Numero Sei". Un numero che, vien da sé, corrisponde a una priorità altissima, ovvero a una ridottissima distanza rispetto ad Harry. Nessuno ha mai visto il volto di Fernanda, ma la sua tenacia è subito entrata nella storia rendendola virale, assieme all'esilarante sistema di autoregolamentazione delle "colleghe".

Per la verità, in un altro servizio giornalistico, questa volta girato da TeleReggio, a un certo punto un giornalista intervista una ragazza messicana. Non ci sono prove che sia lei Fernanda, poiché non si presenta, ma spiega di essere in Italia dal 4 luglio e che, pur avendo prenotato un Airbnb per la sua permanenza nel nostro Paese, ha poi preferito accamparsi insieme alle altre sostenitrici di Harry. Per una comunione di interessi certo, ma soprattutto per ottenere le prime file rispetto ai centomila spettatori attesi all'evento. Che sia lei "Fernanda Number Six"? Non è dato sapere, per il momento.

Fatto sta che tutto sembrava insomma filare liscio fino a quando, questa mattina, il profilo Twitter "Fer on tour", che sostiene di essere proprio "Fernanda Number Six", lancia l'allarme: "Il mio biglietto non passava più, amici miei". Poi prosegue in richieste sempre più accorate: "Per favore, qualcuna mi venda un biglietto in qualsiasi sezione". Questo finché, grazie alla mobilitazione sociale, non riesce effettivamente a fare il suo trionfale ingresso in arena: "Guys, I'M IN", twitta Felice qualche ora dopo, munita di braccialetto al braccio, ovvero "Ragazzi, sono dentro". Contenta lei, contenti tutti, ma quello che non torna è: com'è possibile che una fan così accanita del cantante non abbia saputo riconoscere un rivenditore ufficiale del biglietto? Il profilo corrisponde davvero a quella Fernanda? La domanda è al momento senza risposta.

Intanto la storia di "Fernanda Number Six" ottiene il suo lieto fine. E una viralità comica che è stata capace di suscitare la storia di questo gruppo di ragazze rimaste sotto il sole battente di luglio, con 38 gradi, per giorni interi (notti comprese). Una storia anche divisiva, a suo modo. Secondo qualcuno, è effettivamente corretto agevolare l'ingresso ai fan volenterosi, quelli che stazionano attorno all'area concerti da tempo, mentre secondo altri tanta rigidità altro non fa che togliere magia alla spontaneità del tutto.