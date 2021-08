Al Bano: "Mia figlia ha il Covid, è dura vederla stare così male"

Jasmine Carrisi ha il Covid. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non sta bene, come fa sapere il cantante: "L'abbiamo dovuta 'segregare' e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a 38, è spossata e ha un po' di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus".

Jasmine lo ho rivelato su Instagram, tra le storie: "Comunicazione importante. Sono positiva, ho il Covid. Sto veramente una me***. Sto malissimo. Però passerà, spero presto". Al Bano spiega che la figlia aveva fatto solo la prima dose di vaccino ed era in attesa della seconda: "Se non avesse fatto neanche la prima chissà come starebbe oggi - prosegue - è dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare nulla".

Al Bano contro i no-vax

"Il vaccino è la salvezza dell'umanità" afferma ancora Al Bano, aggiungendo: "Leggo che alcuni no-vax, dopo essere stati colpiti dal virus, ora fanno appello a vaccinarsi. Ognuno è libero di vivere e morire come gli pare e piace, però questo non può influenzare l'andamento dell'umanità". Il Green pass? "Tutte le precauzioni che servono ad allontanare il virus vanno prese, vanno fatte e vanno rispettate - conclude Al Bano- Mi vengono in mente quelle lunghe file di 70 anni fa vicino alla scuola di Cellino San Marco con un dottore che ci faceva a tutti il vaccino del vaiolo, avevo 8 anni. Fu così che ci salvammo dal vaiolo".