Tragedia per Sinead O Connor: trovato morto il figlio di 17 anni

Non c'è pace per Sinead O Connor. Una tragica notizia si aggiunge agli ultimi dolorosi anni della cantante, già segnati da drammi personali ed eccessi: la morte del figlio 17enne Shane. Stando a quanto riporta Irish Mirror, è stata la stessa O'Connor, 55 anni, a darne notizia via Twitter, rendendo noto che il ragazzo è stato trovato dopo che la polizia lo aveva cercato per due giorni e scrivendo che il giovane avrebbe "deciso di porre fine alla sua lotta".

Secondo quanto riportato dalla rivista irlandese, l'artista ha scritto - in un post al momento non più disponibile - che Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, "la vera luce della mia vita","è ora con Dio". Il teenager sarebbe stato visto per l'ultima volta venerdì a Tallaght, a sud di Dublino. Il corpo sarebbe stato poi ritrovato a Bray, una zona di Wicklow. Già nelle scorse ore gli ufficiali si erano detti "preoccupati per il benessere di Shane" e avevano lanciato molteplici appelli per ottenere informazioni. Il giovane - come riporta l'"Evening Standard" - era figlio di O'Connor e Donal Lunny.

Un nuovo dolore per Sinead O Connor, icona della musica cavallo tra gli Anni 80 e 90 grazie al successo globale del brano Nothing compares 2 U e poi finita in un vortice di polemiche tra crisi depressive e tentativi di suicidio.