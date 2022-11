Fiorella Mannoia: "Decreto sui rave puzza", ma poi cancella tutto. Salvini risponde

Contro la norma anti-rave promossa dal governo Meloni si sono sollevate anche le voci di alcune celebrità. Tra queste quella di Fiorella Mannoia, che ha condiviso un tweet di protesta per poi rimuoverlo alcune ore dopo. Il tempo che diventasse virale, insomma. "Questo decreto sui rave puzza, spero di sbagliare", ha scritto l'artista 68enne, a cui ha risposto prontamente Matteo Salvini.

Sebbene infatti Mannoia abbia provveduto a cancellare il suo cinguettio, le sue dichiarazioni non sono sfuggite al leader della Lega, neo ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. "La Mannoia dice questo decreto puzza - ha replicato Salvini in una diretta su Facebook - Fiorella, sei un’artista straordinaria però lascia che i decreti li faccia il ministro dell’interno, il prefetto Piantedosi che sa di che cosa parla. Non è un decreto che puzza, semplicemente io dico viva la libertà, viva la democrazia, viva i giovani che si divertono, viva la musica, nel rispetto delle regole. L’illegalità non verrà più tollerata".

Fiorello: "Vietare le riunioni di condominio"

Ma Mannoia non è l'unico personaggio dello spettacolo ad essersi esposto sul tema. "Vietate le riunioni di condominio!", è stato l’appello scherzoso che Fiorello ha rivolto al governo, commentando le nuove norme sui rave, nella diretta mattutina su Instagram con cui sta rodando il suo ritorno in Rai (dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai2). "Ci sono delle priorità, bisogna occuparsi delle cose che incidono sulla vita delle gente", ha aggiunto ancora lo showman.