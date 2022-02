Francesca Michielin si diploma in canto jazz col massimo dei voti

Circondata dall'affetto di amici e parenti Francesca Michielin ha raggiunto oggi un altro importante successo: il diploma in canto jazz conseguito al Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto (Treviso). Un diploma (conseguito con il massimo dei voti) frutto di anni di studio misto successi musicali su scala internazionali.

La giovane artista bassanese ha voluto condividere un video sul proprio profilo Instagram dove ha raccontato tutta l'emozione del nuovo successo raggiunto. Per Francesca Michielin questo inizio anno è sicuramente scoppiettante: dopo il debutto sanremese come direttrice d'orchestra, si è diplomata al conservatorio e tra pochi giorni debutterà come scrittrice con libro "Il cuore è organo". Il tutto alla vigilia dal suo 27esimo compleanno e dopo una miriade di successi raccolti negli anni: da X Factor, a Sanremo passando per l'Eurovision e i tantissimi live.