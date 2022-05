Francesca Michielin è la nuova conduttrice di X Factor 2022

Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022. La notizia non è ancora stata ufficializzata, ma secondo quanto anticipa il sito Davide Maggio, è stata scelta proprio la 27enne di Bassano del Grappa per guidare la 16esima edizione del talent che proprio 11 anni fa la lanciò come vincitrice.

L'arrivo di Francesca Michielin si configura come una vera e propria svolta per il format italiano che per la prima volta nella sua storia avrà una donna alla conduzione. La scelta, infatti, arriva dopo Francesco Facchinetti (quando la trasmissione andava in onda su Rai 2), dieci stagioni presentate da Alessandro Cattelan e l'ultima con Ludovico Tersigni.

La carriera di Francesca Michielin

Francesca Michielin ha raggiunto la popolarità vincendo X Factor nel 2011, prima edizione del talent in onda su Sky. A lanciarla l’allora giudice Simona Ventura ma anche Elisa, che scrisse per lei il brano Distratto presentato come inedito nel programma. Da allora, per la cantante, che di recente si è anche diplomata in canto al conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto (Treviso), è stata una lunga serie di successi coronati da tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia, il secondo posto al Festival di Sanremo 2016 e al Festival di Sanremo 2021 (insieme a Fedez che proprio a X Factor troverà come giudice) e la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest 2016 in rappresentanza dell'Italia.