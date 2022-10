X-Factor: Francesca Michielin sotto accusa, lei replica ma peggiora la situazione

Francesca Michielin sta vivendo un momento d'oro: tra i suoi successi discografici e la prima esperienza di conduzione di un programma, X-Factor, il podcast Maschiacci in cui affronta temi come inclusività, sessualità... Ma qualcosa in questi giorni ha interrotto questo flusso di successo, nulla di così grave per chi non fa parte del mondo musicale, un errore sicuramente da sottolineare per chi invece di musica ne capisce.

Il dissing tra Francesca Michielin e "Giovanni all'heavy"

Durante la puntata andata in onda lo scorso giovedì Michielin ha commentato compiaciuta l'esibizione della concorrente,Cinzia Zaccaroni, che ha portato una sua versione di Into the groove di Madonna. Zaccaroni, che è insegnante di musica, si è esibita con il basso elettrico e ha utilizzato anche la tecnica del tapping (dove tutte e due le mani premono le corde sul manico). Proprio qui però Michielin è scivolata, nel video - che è stato condiviso anche su Instagram e Facebook - si sente la cantautrice dire "fingerpicking" (ovvero pizzicare le corde con le dita) riferendosi alla tecnica del tapping. Questo errore non è passato inosservato e oltre ai molti commenti sotto al post su Instagram, anche la pagina satirica sulla musica "Giovanni all'heavy" (un mix tra Giovanni Allevi e il genere musicale) ha voluto sottolineare l'errore con il suo humor pungente realizzando un meme.

Francesca Michielin non ha tardato a rispondere, ma la sua replica è stata prontamente utilizzata per un secondo round e così più che una risposta è risultata essere un invito a continuare la polemica. "Ciao fenomeno - scrive Michielin - Lo so bene che quello è tapping e non fingerpicking. Premesso che un refuso può starci, può capitare a tutti, credo sia stato un errore di montaggio perché l'avevo detto di un altro concorrente". La cantautrice veneta ha così voluto specificare che non è stato un suo errore. "In ogni caso, ho studiato 4 anni di basso elettrico in accademia e sono diplomata in conservatorio, quindi se vuoi prendertela con qualcuno dandomi dell'ignorante hai scelto la persona sbagliata. Buona serata", ha concluso Francesca.

A tale risposta però è seguita una replica di "Giovanni All'Heavy": "Dai Francè, si scherza. A proposito, mi serve una cantante per un matrimonio il 14 ottobre. 200€ a testa + benzina. Ci sei?". Questa risposta è stata poi pubblicata come post sulla pagina Instagram con questa didascalia: "Io il primo passo per fare pace l’ho fatto. Ora sta a te rispondermi". Anche questo evidentemente ironico al quale è seguito un ulteriore post sempre riguardante Michielin e la sua risposta in cui sono stati scomodati anche Aldo, Giovanni e Giacomo. Questo è proprio il modus operandi della pagina satirica che giornalmente prende in giro, talvolta scatenando polemiche, musicisti famosi e non. La risposta di Michelin non ha fatto altro che alimentare l'humus della provocazione.

A seguito del commento di Michielin in moltissimi hanno iniziato a risponderle dicendole che avrebbe dovuto prendere il meme per quello che è ovvero una provocazione e invece di arrabbiarsi, avrebbe dovuto rispondere con altrettanta ironia ("Per l’ironia però non ha preso nessun attestato"). Alcuni hanno poi tirato in ballo la sua "resistenza" post elezioni del 25 settembre: "Povera sta già combattendo da lunedì scorso la sua resistenza, tutte le sue forze mentali sono impiegate su quello, non ci si può aspettare che possa capire l’ironia e la satira" e ancora "Pensavo fosse impegnata a resistere…ma non contro di te Giovanni".

