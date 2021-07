Francesco Gabbani operato alle corde vocali

Francesco Gabbani è stato operato alle corde vocali. A comunicare l'intervento a cui si è sottoposto dopo il concerto all'Arena di Verona è stato lo stesso cantante con un messaggio social: "Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all'Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali", ha scritto a corredo della foto che lo mostra con indosso la cuffietta ospedaliera: "La magica esperienza dell'Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l'operazione e l'annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione".

Il messaggio si è concluso con il ringraziamento allo staff medico e una ulteriore rassicurazione sulle sue condizioni di salute: "Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l'ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!", ha scritto ai fan.

Dopo il successo del concerto all'Arena di Verona, che ha rappresentato la chiusura di un cerchio, Francesco Gabbani tornerà dal vivo nel 2022 per due date nei Palasport prodotte da Vivo Concerti: Venerdì 6 maggio 2022 (Assago (Mi), Mediolanum Forum) e domenica 8 maggio (Roma, Palazzo dello Sport). Gabbani, che ha appena rinnovato il contratto discografico con Bmg, in autunno debutterà anche nel suo primo ruolo cinematografico nel film 'La donna per me', di Marco Martani con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi e sarà un'occasione per vederlo in una nuova ed inedita veste.