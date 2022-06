Francesco Renga sui figli (avuti da Ambra): "Vorrei fare meno errori"

Francesco Renga dopo due anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria è tornato più carico che mai sui palchi di tutta Italia. Un tour fitto di date che tra luglio e agosto lo porteranno dalla Lombardia alla Calabria, tra queste tappe anche uno stop a Firenze, ieri sera, in occasione di Yoga Radio Bruno Estate, l'evento organizzato dalla nota radio nella centralissima piazza della Santissima Annunziata. Con lui sul palco altri big della musica come Gianni Morandi, Elettra Lamborghini, Raf, Alvaro Soler, per una grande festa estiva.

Poco prima di salire sul palco Renga si è concesso per alcune domande e così ha raccontato a Today di star vivendo grandi emozioni: "Tornare live è un'emozione unica, grazie anche al pubblico, è quello che ci è mancato in questi anni. Speriamo che sia un bel viatico per un'estate di concerti e musica anche se il momento non è dei più felici, ma la musica serve sempre a tirare su il morale".

A maggio Renga ha pubblicato una nuova canzone, dal titolo "Mille Errori", nella quale parla proprio di ciò che non vuole più lasciarsi sfuggire e al tal proposito ha spiegato: "Sono tantissimi gli errori che non vorrei più commettere, in realtà non vorrei commetterne proprio più, ma ovviamente è impossibile perché se ne faranno tanti, però forse è quello di riuscire a godermi quello che mi succede nel momento in cui mi succede". "Una cosa - spiega ancora Renga - che negli anni ho imparato, ma che in realtà non ho ancora imparato bene, ma grazie ai miei figli la voglia è sempre quella di viversi il momento, adesso sono grandi: Jolanda la vedo poco, non è come essere abituati ad averli in casa". I figli del cantante, Jolanda e Leonardo, sono nati dalla relazione con Ambra Angiolini e hanno una 18 e uno 16 anni.

Nel suo futuro ovviamente c'è la musica: "In cantiere un nuovo progetto discografico, il singolo è un apripista. Poi nel breve futuro c'è un tour in cui tornare a lavorare con la gente e per la gente".