Gli ultimi giorni di Franco Battiato, il fratello rompe il silenzio: "Si è spento a poco a poco"

"Nelle ultime ore non ha capito, non c’era più, per sua fortuna avvolto da un coma profondo". Così Michele, fratello di Franco Battiato, racconta gli ultimi giorni di vita del cantautore, scomparso questa mattina all'età di 76 anni a seguito di una malattia. Dichiarazioni che arrivano al termine di anni di riserbo in cui la famiglia ha mantenuto la massima discrezione sulle condizioni di salute del Maestro, oggi compianto unanimamente da politica e mondo dello spettacolo.

Battiato è morto questa mattina nella sua casa di Milo, in provincia di Catania, dove si era ritirato negli ultimi anni, vivendo giornate al riparo dai riflettori. "Franco - spiega oggi il fratello al Corriere della Sera - cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è, come posso dire? Si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai lasciato".

I funerali saranno celebrati in forma strettamente privata. E' ancora Michele a farlo sapere: "Ho chiamato un sacerdote nostro amico che conosceva e parlava con Franco. Ci sarà lui a benedire, accanto a noi, pochissimi, quasi gli stessi che mio fratello ha avuto vicini in questi mesi di sofferenza. Nessun altro. Ecco perché abbiamo pensato al servizio d’ordine…".

In passato si disse che una malattia neurodegenerativa, ovvero l'Alzhaimer, aveva colpito l'artista, ma la famiglia ha sempre smentito la fuga di notizie. La progressiva "perdita di connessione", fa sapere il Corriere della Sera, "è lentamente scattata dal 2018 dopo un paio di incidenti, un femore rotto due volte, prima su un palcoscenico a Bari, poi in casa. Da allora un solo album, l'ultimo, uscito nel 2019, intitolato "Torneremo ancora".