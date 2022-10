È morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

È morto Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri. Il cantante aveva 80 anni e si è spento a Genova. Da diverso tempo era ormai lontano dal gruppo, successivamente alla morte del figlio Alessio nel 2013 che lo aveva duramente provato. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco", dicono addolorati i componenti del gruppo che per decenni era stata la sua famiglia artistica. Con Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena, Gatti aveva partecipato alle reunion del 2020 che li aveva visti di nuovo insieme dopo 40 anni: "Per me è un amore e odio perché quando ero qua è mancato mio figlio" raccontò a Today il cantante dietro le quinte del Festival di Sanremo, ricordando l'episodio più drammatico della sua vita.

Franco Gatti e i Ricchi e Poveri

I Ricchi e Poveri nascono artisticamente nel 1968. Agli esordi vennero notati da Franco Califano, che diventò il loro produttore per alcuni anni. Rimangono ancora oggi tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti e tra i gruppi più longevi, insieme ai Pooh, ai Nomadi e agli Stadio. Nel 1978 hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest con "Questo amore" e hanno preso parte più volte al Festival di Sanremo, ottenendo il secondo posto nel 1970 e nel 1971 e il primo nel 1985 con "Se m’innamoro".

Nel 2016 Franco Gatti aveva dato l’addio alla band per dedicarsi alla famiglia. Si era congedato improvvisamente, dopo il concerto a Mosca, dai suoi colleghi Angela Brambati e Angelo Sotgiu, con i quali aveva calcato per quasi 50 anni i palchi di mezzo mondo cantando hit come "Che sarà", "Se m’innamoro", "Mamma Maria", "Sarà perché ti amo" e "Voulez vous danser". Una tragedia lo aveva colpito qualche anno prima, nel 2013: mentre stava per salire sul palco del teatro Ariston con i suoi compagni per ritirare il premio alla carriera nel corso del Festival di Sanremo una telefonata lo informò che il figlio Alessio, 23 anni, era stato trovato senza vita nella sua abitazione di Nervi, a Genova. Fabio Fazio annunciò in sala stampa l’improvvisa defezione dei Ricchi e Poveri per quel lutto improvviso.

Nel 2020 I Ricchi e Poveri sono nuovamente saliti sul palco dell’Ariston, a Sanremo, dove si erano esibiti in un medley con alcuni dei loro grandi successi.

La vita privata di Franco Gatti

Franco Gatti era sposato da anni con Stefania Picasso, la cui famiglia è sempre rimasta lontana dai riflettori. Oltre ad Alessio, la coppia ha aveva avuto una figlia, Federica, che di professione dovrebbe essere un'avvocatessa e sembrerebbe aver reso nonni i genitori di due nipoti.