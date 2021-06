Morte Michele Merlo: funerale autorizzato, mercoledì la camera ardente

Ex star di Amici, il 28enne è morto in seguito alle complicanze dovute a una leucemia fulminante, e sulle cui circostanze ora è in piedi un fascicolo di indagine in procura per omicidio colposo

Camera ardente domani 16 giugno alla Certosa di Bologna, e funerali venerdì 18 giugno 2021 presso il paese natale di Rosà, nel vicentino. Il pm Caruso ha dato il via libera alla famiglia per la salma di Michele Merlo, ex star di Amici di 28 anni morto a Bologna in seguito alle complicanze dovute a una leucemia fulminante, e sulle cui circostanze ora è in piedi un fascicolo di indagine in procura per omicidio colposo, stando alle ultime notizie ancora a carico di ignoti.

L'ultimo saluto al cantante di Amici 16 verrà dato nel paese d'origine dell'artista, Rosà, in provincia di Vicenza. Nello specifico a Villa Marchiorello, Località Ca' Minotto. La camera ardente, invece, sarà allestita domani al Pantheon della Certosa di Bologna, dalle 9 alle 16.

La procura apre un fascicolo, ipotesi omicidio colposo

Merlo si era sentito male il 2 giugno scorso mentre era ospite da amici nel bolognese, e si era rivolto all'ospedale di vergato, prima in pronto soccorso, poi in guardia medica. Da lì però non sarebbero emerse diagnosi gravi e e il 28enne è poi stato dimesso e rimandato a casa. Dopo poche ore però le condizioni del cantante sono di nuovo peggiorate, e questa volta il giovane è stato portato al Maggiore di Bologna, dove gli è stata diagnosticata una leucemia fulminante ed è stato operato d'urgenza per una emorragia cerebrale, spirando nelle ore successive dopo il coma.

Nei giorni scorsi si è anche svolta l'autopsia, che ha dato conferma di come sia stata una emorragia cerebrale causata da leucemia fulminante a risultare fatale per il ragazzo veneto che si è sentito male proprio durante il suo soggiorno bolognese poco meno di una settimana fa. L'esame autoptico confermerebbe dunque la diagnosi fatta all'ospedale Maggiore.