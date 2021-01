Gabry Ponte ricoverato in ospedale per un problema al cuore

Gabry Ponte è in ospedale. Il famoso deejay, che negli anni '90 fondò gli Eiffel 65, domani sarà operato al cuore per una malattia congenita. Un problema con cui convive da anni e che ora deve necessariamente risolvere per non andare incontro a serie complicazioni.

Gabry Ponte ricoverato in ospedale, il messaggio

La star italiana della musica dance lo ha annunciato su Instagram, regalando comunque un sorriso: "Devo dirvi una cosa. Sto per affrontare un'operazione un po' complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa"

E ancora: "Ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni...e a noi non piacciono le complicazioni vero?". Domani l'intervento, ma Gabry Ponte ci tiene a rassicurare i fan: "Tra un po' me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di 'stop' forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva. Ci sentiamo presto".

Energia positiva a palate sotto il suo post. Sono tantissimi i messaggi d'affetto e di incoraggiamento che sta ricevendo il deejay in queste ore difficili. A fargli coraggio anche Elisabetta Gregoraci, Ema Stokholma e tanti altri colleghi tra cui Ludwig, Dj Matrix e Lumix.