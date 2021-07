Gaetano Curreri sta meglio. Gli Stadio: "Ha superato l'infarto, la paura è stata tanta"

Buone notizie per Gaetano Curreri. Il cantante degli Stadio, ricoverato dopo un malore durante un concerto, sta meglio. A farlo sapere sono proprio gli Stadio, che su Facebook hanno aggiornato come promesso i fan sulla salute dell'artista.

"Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l'infarto e adesso sta bene. L'abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l'affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati". La band ha ringraziato tutti per la vicinanza e il supporto di queste ore.

Raggiunto al telefono dall'Adnkronos, Roberto Drovandi, bassista degli Stadio ha commentato le buone notizie. "Ieri sera la paura è stata tanta ma oggi l'abbiamo sentito via telefono ed era tranquillo. Quindi siamo sicuri che si riprenderà presto".

Il cantante è ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, dopo essersi sentito male mentre stava concedendo un bis durante un'esibizione nell'ambito della rassegna "Nel cuore e nell'anima" a San Benedetto del Tronto.

Tanti i messaggi di sostegno e auguri da parte di amici, colleghi e ammiratori. Tra i primi a scrivere, dopo aver saputo la notizia, è stato l'amico di lunga data Vasco Rossi. "Forza Gaetano, sei una roccia", è stato il messaggio del Blasco sui social. Auguri anche da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Enrico Ruggeri.