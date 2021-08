Gaetano Curreri, il messaggio dall'ospedale: "Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato"

Getano Curreri sta meglio: a una settimana dall'infarto che lo ha colpito a San Benedetto del Tronto, il cantante degli Stadio, ancora ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli, ha mandato un messaggio attraverso i social per ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto e curato.

“Anche questo grande figlio di puttana l’abbiamo sconfitto! Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto”, ha fatto sapere ai fan, per poi rivolgere un pensiero a quanti gli hanno garantito il tempestivo intervento subito dopo il malore. “Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazione di fenomeni che mi ha tempestivamente soccorso sul palco, all’UTiC e al centro di emodinamica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Un ultimo ringraziamento va ai miei compagni di una vita Roberto e Andrea e alla mia manager Laura, ancora qui a pochi km da me, mi sono sempre rimasti vicino. Fra pochi giorni mi dimetteranno, ci sentiamo presto. Vi voglio bene”.

Da Emma Marrone a Noemi, da Mario Biondi a Clementino, tanti i colleghi che hanno accolto con gioia le parole del cantautore, circondato dallo stesso enorme affetto che lo ha abbracciato virtualmente sin dalla notizia del suo malore.

Gaetano Curreri, il malore sul palco del concerto

Gaetano Curreri è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Ascoli dopo avere avuto un infarto sul palco durante un concerto, nella tappa di San Benedetto del Tronto del tour iniziato il 24 luglio. Attorno alle 23, mentre stava proponendo 'Piazza Grande' di Lucio Dalla, Curreri ha accusato un malore. Subito soccorso da alcuni medici presenti sul posto è stato poi trasportato in ambulanza in ospedale.

Qualche ora dopo, le prime buone notizie: "Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l'infarto e adesso sta bene" hanno fatto sapere via social gli Stadio: "L'abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l'affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto".