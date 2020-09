"Giustizia per Willy", il grido dall'Arena di Verona: Fedez e Gaia Gozzi commossi

In un'Arena di Verona semivuota quelle parole hanno rimbombato ancora di più: "Giustizia per Willy". A pronunciarle, mercoledì sera in occasione del Power Hits Estate 2020 - concerto organizzato da Rtl - più di un artista sul palco.

Gaia Gozzi lo ha fatto al termine del suo brano, 'Chega', con gli occhi lucidi e la voce potente, poi è stato il momento di Fedez - anche lui commosso - che dopo aver cantato 'Bimbi per strada', ha lanciato il messaggio forte e chiaro. Ad omaggiare Willy, il 21enne ucciso a calci e pugni a Colleferro, anche Ghali, che ha deciso di chiudere la propria esibizione con queste parole: "Giustizia per Willy Monteiro Duarte. No alla violenza, no al razzismo".

L'omaggio di Ghali a Willy Monteiro

Per Ghali si tratta di un ritorno sul tema. L'artista, infatti, aveva già postato sul proprio profilo Instagram il ricordo del ragazzo: "Willy è stato ucciso dall'ignoranza, dall'odio, dal razzismo e dagli ideali di 4 ragazzi del quale i familiari hanno risposto dicendo: 'era solo un immigrato'. È un problema ricorrente nel nostro paese - ha scritto sui social il canatnte - e mi ha fatto tornare in mente alcuni episodi della mia vita in cui l'ho scampata per un pelo, in cui aspetti che si stanchino di tirare calci e pugni, in cui chiedi pietà e il perché sperando di riuscire a rialzarti da terra".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.