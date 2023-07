Paura al concerto di Geolier, invasione di palco e show sospeso

Geolier costretto a rifugiarsi nei camerini e sospendere lo show. Concerto rovinato a Palermo, dove una decina di ragazzi hanno invaso il palco, interrompendo lo spettacolo.

I giovanissimi sono saliti di forza, divertiti, mentre riprendevano tutto con i cellulari e arrogantemente salutavano il pubblico che li fischiava. "Vergogna, vergogna" il grido unanime, e ancora "scendete", "scemi", mentre qualcuno di loro lanciava bottigliette d'acqua sulla folla. Il palco improvvisamente era terra di nessuno e ci sono voluti diversi minuti prima che la sicurezza intervenisse e li facesse scendere. Troppi, con il rischio che accadesse qualcosa di ancora più grave.

L'invasione è avvenuta venti minuti dopo l'inizio del concerto, che non è più proseguito. "Mi dispiace" ha detto Geolier al pubblico prima di andarsene e lasciare il palco agli occupanti, assicurando: "Non è un complotto, ve lo giuro". Poco dopo il rapper napoletano ha fatto un post su Instagram: "Mi spiace per aver dovuto interrompere il concerto di questa sera ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, purtroppo è stato per motivi indipendenti dalla mia volontà ma per questioni di ordine pubblico e di sicurezza. Mando un grande abbraccio a tutti i miei fan palermitani, sono sicuro che ci rivedremo molto presto".

Infuriati i fan, che sui social hanno condiviso i video di quanto accaduto, scagliandosi contro chi ha rovinato il concerto: "Siete lo schifo di Palermo - si legge - Non siamo tutti così". Oltre alla delusione restano le domande. Come hanno fatto dei ragazzini a salire indisturbati sul palco nel bel mezzo di un concerto? Perché non è stata riportata la situazione sotto controllo per permettere a Geolier di proseguire e ai suoi fan di godersi lo spettacolo per cui hanno pagato?

Le testimonianze

Quanto accaduto ieri sera è ingiustificabile. Diverse sono le testimonianze arrivate a PalermoToday: "Ragazzini incivili che non sanno stare nella società hanno occupato il palco facendo andare via il cantante, distruggendo gran parte delle cose e tirando bottiglie. Dov'era la polizia? Chiediamo spiegazioni da parte dell'organizzazione e chiediamo immediatamente rimborso per i ragazzini per bene presenti che sono stati 10 ore in attesa con 40 gradi. Aggiungo che prima di salire sul palco hanno buttato a terra le transenne riservate al pit (area sotto il palco), biglietto pagato circa 50 euro e nessuno li ha fermati", denuncia Greta Lupo. E come lei tanti altri.