Agenti con la faccia da maiale, la polizia contro il video di Gianna Nannini: "Vergnoso, si scusi"

Sindacati sul piede di guerra dopo l'ultimo videoclip della rocker toscana 'L'aria sta finendo', in cui i poliziotti sono ritratti come violenti torturatori

Un cartoon in cui vanno in scena tutti i mali, i vizi e le contraddizioni della società di oggi. Il videoclip della canzone di Gianna Nannini 'L'aria sta finendo', accende i riflettori su alcuni temi importanti - come l'inquinamento e la decadenza dei rapporti umani, surclassati dalla tecnologia - ma accende anche una polemica non di poco conto. Tra le vittime del video - oltre al Papa e Trump con il naso da pagliaccio - anche agenti di polizia con la faccia da maiale che manganellano e picchiano persone.

I sindacati contro Gianna Nannini: "Immagini inaccettabili, istigano all'odio sociale"

"Immagini inaccettabili, ingiuriose e violente, che istigano all'odio sociale" ha commentato all'Adnkronos l segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. "Rappresentando gli agenti di Polizia con il viso da suino e facendo loro commettere azioni violente, non si getta discredito solo sulla divisa e su chi la indossa ogni giorno mettendo a rischio la sua stessa vita per il bene della collettività - afferma il sindacalista - ma si discreditano anche le istituzioni democratiche che le Forze dell'Ordine rappresentano e difendono. Sembra quasi che la cantante abbia voluto stigmatizzare l'operato degli agenti durante i disordini degli ultimi mesi legati alla pandemia di Coronavirus. E rappresentarli come dei maiali non fa altro che alimentare l'odio nei confronti di tutte quelle donne e quegli uomini in divisa che hanno solo fatto il proprio dovere evitando il propagarsi della linea di contagio. Ideologia, qualunquismo e populismo non sono il rimedio contro i mali del secolo, semmai ne sono la matrice".

Sindacati, dunque, sul piede di guerra. Parole di condanna arrivano anche da Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato: "Genera davvero un grande senso di disgusto il video relativo al brano di Gianna Nannini 'L'aria sta finendo': definito 'evocativo' vorrebbe racchiudere un po' tutti i mali del mondo, ricomprendendo tra questi in modo osceno gli operatori della sicurezza, ritratti come feroci torturatori. Una cosa che riteniamo davvero vergognosa per più motivi - prosegue - perché gli agenti che si accaniscono su presunte vittime inermi sono disegnati con un'uniforme che richiama con chiarezza quella della Polizia italiana, e soprattutto perché sono raffigurati con facce di maiali. È un grave oltraggio che calpesta la dignità e il sacrificio di migliaia e migliaia di donne e uomini che servono lo Stato e i cittadini con onestà e con coraggio, ed è ancor più grave che un generico messaggio di sfiducia e di odio verso le forze di Polizia venga proprio da un'artista che ha tanto seguito, anche tra i ragazzi". Da parte di Gianna Nannini, che non è ancora intervenuta in merito, si aspettano delle scuse: "La Nannini, e chi ha creato per lei questa oscenità - conclude Mazzetti - non ha certo bisogno di questi mezzi per avere l'attenzione mediatica che si è guadagnata proprio perché una cantante di successo, che nei suoi innumerevoli concerti ha beneficiato parecchio del lavoro di quei 'maiali', e riteniamo che non dovrebbe lasciarsi andare a certi scivoloni. Sarebbe auspicabile che ritrovasse lucidità e senso civico e si scusasse con centinaia di migliaia di persone che si guadagnano quattro spiccioli onestamente rischiando la vita ogni giorno per la sicurezza sua e di tutti gli altri".

Parole durissime per la cantante arrivano anche da Stefano Paoloni, segretario generale del Sap: "Quando ieri sera ho visto il videoclip della Nannini ho perfino pensato fosse un fake - ha fatto sapere all'Adnkronos - magari realizzato in ambienti antagonisti. Mi vergogno per lei mi spiace che abbia voluto rappresentare in questo modo gli appartenenti alle forze dell'ordine".

Sotto il videoclip della canzone di Gianna Nannini 'L'aria sta finendo'