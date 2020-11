Gianni Bismark e il feat con Emma: "Mi ha detto subito sì, è fortissima"

Gianni Bismark a Emma Marrone 'gliel'ha buttata là', per dirla alla romana. E lei non se lo è fatto ripetere due volte. Il rapper - nato e cresciuto a Roma, dove vive tutt'ora - le ha mandato un messaggio su Instagram per proporle il featuring e la risposta è stata tutt'altro che scontata.

Gianni Bismark: "Mi ha detto subito facciamolo"

Inaspettata già la notifica, ma la vera sorpresa è arrivata aprendo la direct, come racconta a Roma Today: "Durante il lockdown le ho risposto a una storia Instagram e le ho detto: 'Te vengo a batte er feat'. Sono rimasto molto sorpreso perché lei mi ha detto subito 'facciamolo', senza aspettare magari che io crescessi ancora". Detto Fatto: "Appena è stato possibile ci siamo ritrovati a casa sua e abbiamo scritto il pezzo insieme a Franco 126". E ancora su Emma: "È fortissima. Ricorda molto Gabriella Ferri".

Il loro singolo, 'C'hai ragione tu', sta scalando le classifiche e il rapper non vede l'ora di portarlo sul palcoscenico: "Ogni artista soffre perché non può fare live. È come se mancasse l'esame finale: la prova del nove. Quella in cui si è faccia a faccia con i fan. È la parte più bella del nostro lavoro".

Chi è Gianni Bismark

Romano, classe 1991, Tiziano Menghi - questo il vero nome - ha quattro album all'attivo e milioni di ascolti in stream. Roma è la sua principale fonte d'ispirazione, insieme ad artisti simbolo della Capitale come Gabriella Ferri, Lando Fiorini e Franco Califano. Sulla scelta del suo pseudonimo fa sapere: "È nata in un pomeriggio di risate con mio fratello. Ero indeciso tra Gianni Bismark e Fabio Junior. Quello che ricordo di Gigou è che non era sicuramente tra i più forti della squadra, ma quando entrava dava sempre il massimo. Ed eccomi qui".