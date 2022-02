Gianni Morandi canta 'C'era un ragazzo' in piazza a Bologna contro la guerra: "Putin è pazzo"

Erano in 10 mila ieri sera a Bologna, in piazza Maggiore, per manifestare contro la guerra in Ucraina, che da oltre 48 ore sta devastando molte città del Paese, spargendo sangue e mettendo in ginocchio la popolazione. A sorpresa è arrivato anche Gianni Morandi, chitarra in spalla, per unirsi all'enorme coro che inneggiava alla pace. E lo ha fatto a modo suo, cantando 'C'era un ragazzo', pezzo del 1966 dedicato alla guerra del Vietnam e oggi, purtroppo, ancora così attuale.

Il video di Bologna Today

Morandi manifesta per la pace: "Putin è pazzo"

Prima di cantare, Gianni Morandi si è stretto al dolore della comunità ucraina che vive a Bologna e ha detto la sua dal palco: "Per me quello là è un pazzo, non so come mai ha fatto una cosa del genere. Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivata una notizia come quella arrivata ieri mattina: la guerra" ha detto, poi ha cantato insieme a tutta la piazza. Una presenza "contro la guerra", ha spiegato Morandi, "pensando a tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento e ai tanti cittadini ucraini che abitano non solo a Bologna ma in tutta Italia. Io sono il più possibile vicino a loro, penso a loro e alle loro famiglie, alle loro ansie e paure".

Il tweet di Cesare Cremonini

A seguire la manifestazione, anche se a distanza, Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese è rimasto molto colpito dalle immagini che arrivavano ieri sera dalla sua città: "Sono in viaggio ma queste immagini mi riportano a casa - ha twittato, condividendo una foto di piazza Maggiore dall'alto - Bologna stasera".