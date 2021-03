Gianni Morandi, l’ultimo bollettino medico: “Non sono in programma interventi chirurgici”

Gianni Morandi resta ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dopo l'incidente domestico avvenuto giovedì scorso nella sua casa di campagna.

Poco fa il nosocomio cesenate ha emesso un bollettino medico per aggiornare sulle condizioni del cantante: "Permangono stabili le condizioni cliniche di Gianni Morandi - si legge - ricoverato dalla serata di giovedì 11 marzo al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. La seconda notte di degenza è trascorsa tranquilla e il suo decorso è regolare. Il cantante, che non è in pericolo di vita, è monitorato costantemente dall’equipe medica che lo ha in cura per le ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe. Proseguono i quotidiani trattamenti medici necessari e al momento non è in programma alcun tipo di trattamento chirurgico".

Gianni Morandi ricoverato: la dinamica dell’incidente

Gianni Morandi, 76 anni, è stato vittima di un incidente domestico avvenuto giovedì 11 marzo nella sua casa circondata dal verde, a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. Dopo aver bruciato alcune sterpaglie Morandi è caduto accidentalmente sulle stesse, procurandosi ustioni a gambe e mani. Poi la corsa all'ospedale Maggiore di Bologna, e nella serata di giovedì la decisione di trasferire Morandi al Bufalini di Cesena. Poco prima dell'episodio, lo stesso interprete aveva postato sul suo seguitissimo profilo Fb un'immagine che lo mostrava pronto a mettersi al lavoro nei campi. Tantissimi messaggi di pronta guarigione e vicinanza da parte dei suoi follower.