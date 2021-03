Gianni Morandi torna sui social dopo l’incidente: “Faccio molta fatica a tenere il telefono in mano”

Il commento del cantante è arrivato in risposta agli auguri dei fan felici di ritrovarlo attivo sulle sue pagine Facebook e Instagram

A distanza di una settimana dall’ultima foto scattata poco prima dell’incidente che gli ha causato profonde ustioni a gambe e mani, Gianni Morandi è tornato sui social postando il videomessaggio che Sinisa Mihajilovic e i giocatori del Bologna gli hanno inviato per augurargli una pronta guarigione. “17 marzo. Grazie a Siniša e a tutti gli amici del Bologna Football Club”, ha scritto il cantante a corredo del filmato, subito commentato dai numerosissimi fan che si sono uniti all’abbraccio virtuale.

“Grazie Gianni per questo tuo messaggio”, ha scritto qualcuno, felice di poter constatare il ritorno su Facebook dell’artista che ha voluto rispondere senza nascondere le difficoltà del momento. “Vorrei poter ricominciare a salutarvi ma faccio molta fatica anche a tenere il telefono in mano. Un saluto”, le parole di Gianni Morandi che, su Instagram, ha lasciato che hashtag eloquenti come #fuoco #ustioni #èpiùduradelprevisto raccontassero la delicatezza della situazione.

Gianni Morandi ricoverato dopo un incidente domestico

Gianni Morandi, 76 anni, è stato vittima di un incidente domestico avvenuto giovedì 11 marzo nella sua casa circondata dal verde, a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. Dopo aver bruciato alcune sterpaglie il cantante è caduto accidentalmente sulle stesse, procurandosi ustioni a gambe e mani. Poi la corsa all'ospedale Maggiore di Bologna e nella serata di giovedì la decisione di trasferire Morandi al Bufalini di Cesena. Poco prima dell'episodio, lo stesso interprete aveva postato sul suo seguitissimo profilo Fb un'immagine che lo mostrava pronto a mettersi al lavoro nei campi.

Lunedì scorso il personale medico dell'Ospedale Maggiore di Bologna ha postato una foto dell’artista sorridente sul letto e circondato da medici e infermieri, immagine che tranquillizzato fan e amici preoccupati per le sue condizioni.