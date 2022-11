Gianni Morandi si sposta in metropolitana, la foto virale: "Mi piace stare tra la gente"

Un selfie in metropolitana e boom di commenti e condivisioni: oltre 30mila like. Gianni Morandi fa parlare di sé sui social network. In particolare sulla sua pagina Facebook il cantante ha catturato l'attenzione dei fan grazie a una fotografia scattata sulla metro M2, la verde di Milano.

La foto, del 3 novembre, mostra un Morandi sorridente mentre viaggia sul treno. Non è chiaro dove fosse diretto l'artista, molto probabilmente nella stazione centrale, visto che poco dopo ha fatto ritorno nella sua Bologna. Di sicuro, i follower di Gianni Morandi hanno approvato il viaggio del green del loro beniamino, visto l'elevato numero di interazioni. Interazioni a cui lo stesso Morandi non si è sottratto, rispondendo in prima persona ai commenti, come è nel suo stile: "Quando un grande della musica italiana è della gente vuol dire che rimarrà nel loro cuore per sempre", scrive qualcuno, e lui risponde: "Io ci sto volentieri in mezzo alla gente, un abbraccio". E ancora qualcun altro scherza: "Gianni Morandi in metro… apri tutte le porte!", e l'artista sta al gioco "mentre la metro si muove è meglio di no", ironizza.