Gianni Morandi racconta l'incidente: "Dentro una buca con le fiamme intorno, qualcuno mi ha guardato dal cielo"

Sono settimane dure per Gianni Morandi, ricoverato al Bufalini di Cesena dal 12 marzo dopo un incidente domestico che gli è costato gravi ustioni sulle mani e altre parti del corpo. A dargli coraggio l'affetto della gente e dei colleghi, ma soprattutto l'amore della moglie Anna e anche il suo inguaribile ottimismo.

Poteva andare molto peggio, come spiega il cantante al Quotidiano Nazionale: "Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal cielo, ne sono convinto". Morandi, che dovrà restare in ospedale ancora una decina di giorni, ne parla per la prima volta: "Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca così, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda". Il ricordo di quei drammatici minuti è nitido: "Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori - racconta - La seconda cosa importante è che ho salvato la faccia".

Gianni Morandi ha riportato ustioni sul 15% del corpo, principalmente alle mani, ma anche alle ginocchia, più una bruciatura sulla schiena e un'altra nell'orecchio. Il percorso sarà lungo, anche quando tornerà a casa: "La mano sinistra, quella che fa gli accordi - spiega ancora - si muove abbastanza bene, direi che è quasi recuperata. La mano destra in questo momento è piuttosto debole, dovrò fare molta fisioterapia, ci vorrà del tempo".

Nonostante tutto l'umore è alto e oggi, nel giorno di Pasqua, Gianni Morandi condivide una nuova foto su Instagram, dal suo letto d'ospedale, per fare gli auguri a tutti quelli che lo stanno sostenendo in questi giorni con il loro affetto.

