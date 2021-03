Gianni Morandi, la foto con medici e infermieri dopo l'incidente

Dopo giorni di apprensione per Gianni Morandi, la foto pubbicata sui social dal personale medico dell'Ospedale Maggiore di Bologna - dove il cantautore è stato trasportato d'urgenza giovedì sera - è quasi come sentire le sue parole rassicuranti. Sorridente, circondato da medici e infermieri, l'artista si è lasciato immortalare sul letto del pronto soccorso, tranquillizzando così fan e amici preoccupati per le sue condizioni.

Morandi è stato trasferito lo stesso giovedì sera all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove è tuttora ricoverato con ustioni profonde alle mani e alle gambe, "è sotto costante osservazione - hanno fatto sapere dalla struttura - e si sta procedendo ai trattamenti medici necessari per la cura". Secondo l'ultimo bollettino medico "non sono in programma interventi chirurgici".

Gianni Morandi ricoverato dopo un incidente domestico

Gianni Morandi, 76 anni, è stato vittima di un incidente domestico avvenuto giovedì 11 marzo nella sua casa circondata dal verde, a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. Dopo aver bruciato alcune sterpaglie il cantante è caduto accidentalmente sulle stesse, procurandosi ustioni a gambe e mani. Poi la corsa all'ospedale Maggiore di Bologna, e nella serata di giovedì la decisione di trasferire Morandi al Bufalini di Cesena. Poco prima dell'episodio, lo stesso interprete aveva postato sul suo seguitissimo profilo Fb un'immagine che lo mostrava pronto a mettersi al lavoro nei campi.