Gianni Morandi torna in tv dopo l’incidente: "Ho ancora qualche problema alla mano"

Il cantante ha ripercorso la drammatica esperienza in collegamento con Alberto Matano a 'La Vita in Diretta'

Graditissimo ritorno televisivo quello di Gianni Morandi che lunedì 21 giugno è stato ospite de ‘La Vita in Diretta’ a distanza di tre mesi dal grave incidente domestico che gli ha causato ustioni sul corpo. "Sto un po’ meglio, ho ancora qualche problema con questa mano, per l’articolazione. Ma forse tu sai che le ustioni hanno un tempo di guarigione molto, molto lungo" ha raccontato il cantante ad Alberto Matano.

Come già spiegato attraverso i social, la mano destra è la parte del corpo rimasta particolarmente compromessa dall’accaduto, circostanza che comunque non impedisce a Morandi di ritenersi molto fortunato: "Cadere in quella buca, sopra quelle braci, con delle fiamme, venirne fuori e salvarsi è stato un momento pericoloso, di paura incredibile… Lo considero un dono del signore", ha confidato. E ancora: "In quel momento mi sembrava di non farcela. Ho messo le mani dentro le braci, poi il gomito, i glutei, le gambe. Mi ritengo fortunatissimo ad aver salvato anche la faccia. In una situazione del genere può finire malissimo e non lo dimenticherò mai".

Gianni Morandi commenta la sua canzone ‘Allegria’ scritta da Jovanotti

Il collegamento con il programma di Rai1 è stato anche l’occasione per commentare la canzone 'Allegria' scritta da Jovanotti e cantata proprio da Gianni Morandi: "Mi fa piacere che tra le dieci canzoni più ascoltate dell'estate possa esserci questa l'Allegria scritta da Jovanotti", ha affermato il cantante che poi, parlando proprio di tormentoni estivi, ha spiegato di sentirsi in qualche modo parte del successo di 'Mille', cantato da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, poiché uno degli autori del brano tra i più ascoltati del momento è suo nipote Paolo, il figlio di Marianna e Biagio Antonacci: "Questo mi diverte molto, lui è veramente bravo e non è la prima volta che scrive canzoni".