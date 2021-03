Gianni Morandi, il video in ospedale dopo l’incidente: “Sono stato veramente fortunato”

Primi passi per il cantante, che si mostra con le mani fasciate da pesanti bende e medicazioni sulle gambe per le ustioni che si è procurato in un incidente domestico nella sua casa nel bolognese qualche giorno fa. “È ora di ricominciare a muoversi”

Decimo giorno in ospedale per Gianni Morandi, che si mostra in un video pubblicato sui suoi social nei corridoi dell’ospedale Bufalini di Cesena dove è ricoverato nel centro grandi ustionati, con le mani bendate e fasciature alle gambe. Colonna sonora: “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. E Morandi lo dice nel video, girato come sempre dalla sua Anna: “Sì, sono stato veramente fortunato”.

Gianni Morandi, il video dall’ospedale: “Primi passi dopo dieci giorni”

Su Facebook, dove ha condiviso il video, Morandi ha scritto una lunga didascalia per aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute e ringraziare i medici che lo stanno curando.

“È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi….”.

Gianni Morandi ricoverato dopo un incidente domestico

Il cantante, 76 anni, è rimasto vittima lo scorso 11 marzo di un incidente domestico nella sua casa di San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Mentre stava bruciando della sterpaglie, ha perso accidentalmente l’equilibrio ed è caduto su di esse, procurandosi ustioni a gambe e mani. Ricoverato inizialmente all’ospedale Maggiore di Bologna (dove il personale medico aveva pubblicato una foto insieme al cantante per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni), Morandi è stato poi trasferito al Bufalini di Cesena.

Gianni Morandi, il video dall'ospedale: