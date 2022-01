Gigi D'Agostino riappare sui social ed è un colpo al cuore

"Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza... Un abbraccio di cose belle a tutti voi... Grazie per i vostri pensieri... Tanto Amore, Gigi". Con questo messaggio ed una foto commovente, Gigi D'Agostino torna sui social dopo l’annuncio della malattia: lo scorso dicembre il popolare produttore discografico e Dj, re incontrastato della musica dance degli anni Novanta e Duemila, aveva annunciato la propria battaglia contro una grave malattia.

Luigino Celestino Di Agostino, vero nome di "Gigi Dag", autore di brani simbolo degli anni '90 e 2000 come "L'amour toujors" e "In my mind", aveva raccontato la notizia così gelando i fan: "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo - aveva scritto - È un dolore costante... non mi da pace...La sofferenza mi consuma... mi ha reso molto debole... ma continuo a lottare... spero di trovare un pochino di sollievo".

Ora tutto il mondo che ruota intorno al mondo della notte, così piagato dalla pandemia, si stringe in un abbraccio al suo re, in attesa che tutto possa tornare alla normalità.